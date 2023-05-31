أوسوريو: نستحق الفوز على الجيش.. وشلبى من أفضل اللاعبين فى مصر

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه يستحق الفوز على طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بينهما في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عندما تتحكم في الكرة يجب أن يكون هناك صبر وإصرار وسيتحقق الفوز مثلما حدث في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش".

وتابع: "الهدف الأول جاء من ركلة ركنية لحسام عبد المجيد، والهدف الثاني يثبت للجميع طريقة لعب الفريق، وعلى الورق بدأت المباراة بأربعة مدافعين وكان أحمد فتوح يلعب في مركز المساك في حالة الدفاع وعندما نستحوذ على الكرة كان يتقدم لوسط الملعب".

وأوضح: "لاعبو الزمالك استطاعوا أن يلعبوا كرة سريعة ومباشرة وأن تكون التمريرات للأمام، وواجهنا منافسًا كان جيدًا جدًا ولكن الزمالك استحق الفوز".

وأشار إلى أن سيد زيزو لاعب مهم للزمالك ولمنتخب مصر، وحتى إذا لم يكن في حالته لكنه شارك في الأهداف التي أحرزها الزمالك.

وشدد أوسوريو على أن مباراة اليوم هي أول مباراة تشهد جاهزية جميع اللاعبين واكتمال صفوف الفريق.

وتابع المدير الفني: "بدأت المباراة بحاتم سكر وأحمد فتوح وبعدها دفعت بشيكابالا لزيادة اللاعبين الذين يلعبون بالقدم اليسرى، وهناك تحسن في الأداء خلال مباراة اليوم، وأعلم جيدا ما ينقصنا ولكني مضطر للتعامل بالمجموعة الموجودة".

وأكد أوسوريو أنه لن يقوم بتغيير طريقة اللعب أمام الفرق الكبيرة التي تنافس الزمالك، ولكنه سيعمل على تحسين طريقة اللعب، خاصة وأن الزمالك يمتلك لاعبين مميزين.

وواصل: "أنا المسؤول الأول عن خسارة الفريق في أي مباراة، ومصطفى شلبي قدم مباراة جيدة ومن أفضل اللاعبين في مركزه بالدوري ويستحق الانضمام للمنتخب".

وشدد على أن محمد أشرف روقا لاعب محترف ويلعب بصورة جيدة، ويبذل قصارى جهده عندما يشارك في المباريات مع الفريق.

واختتم: "حاليا أنا لدي عقد مع الزمالك وأتمنى الاستمرار لنهاية العقد وأن أحقق نتائج جيدة وأكون فريقا جيدا استعدادا للبطولة العربية وللموسم المقبل، وأي مدرب محترف من الطبيعي أن يتلقى عروضا ولكنه يحترم تعاقده واتفاقه مع الفريق ويرغب في الاستمرار مع الفريق".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة يحتل بهم المركز السادس عشر.