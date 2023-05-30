بعد إنفاق 55 مليار جنيه.. أحمد موسى يطالب بحملة قومية للإقلاع عن التدخين

علق الإعلامي أحمد موسى، على خبر ارتفاع إنفاق المصريين على السجائر والتدخين إلى 55 مليار جنيه خلال 9 أشهر فقط، قائلًا “رقم عجيب”.

وناشد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإطلاق حملة قومية للإقلاع عن التدخين.

وقال موسى، إنه رغم التحذيرات من خطورة التدخين وأضراره على الصحة، إلا أن المصريين دخنوا بـ55 مليار جنيه، مردفا: "وفروا يا جماعة الفلوس دي، 55 مليار جنيه في الهواء؟".

وأردف: “الإقلاع عن التدخين يحافظ على صحة المدخن والمحيطين به، أصحاب المقاهي والكافيهات لن يعجبهم هذا الكلام، لكن كفاية الأمر خطير، ولازم نحافظ على صحتنا”.

وتابع: “الناس هتشتمني عشان عايز أحافظ على صحتنا، المصريين تفننوا في أنواع التدخين".

ووجه رسالة للمدخنين، قائلا: “جرب مرة تاخد قرار تتوقف عن التدخين، لأن هذا الرقم مرعب، تخيل لو الأسر المصرية وفرت هذا المبلغ”.