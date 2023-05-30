الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الثقافة: السرية التامة والشفافية المطلقة أهم معايير اختيار الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن السرية التامة والشفافية المطلقة، هي أهم معايير اختيار الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية.

وأضافت الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن التصويت إلكترونيًا، لافتة إلى أن هذا العام كان يوجد القائمة القصيرة وتم إعلانها، قبل جلسة التصويت بثلاثة أو أربعة أيام، معقبة: "هذا التقليد متبع في كل الجوائز، وذلك منعًا لأي تخمينات أو توقعات أو أي تسريبات، وذلك حتى يكون هناك متابعة لمراحل العمل في الجوائز". 

وأوضحت أن التصويت يكون إلكتروني، لافتة إلى أنه يتم الإعلان عن الأسماء وعدد الأصوات، كما يتم احتساب الترتيب وعدد الفائزين في نفس الجلسة وفي نفس التوقيت. 

وأشارت إلى أن التقدم للجوائز والترشيحات تأتي من جهات، قبل أن يبدأ العمل في الجائزة، وذلك من أكتوبر الماضي، أي مرّ عليها أكثر من ثمانية شهور، لافتة إلى أن الموسيقار هاني شنودة مرشح من ثمانية أشهر للجائزة، كما أنه مرشح من قبل جهات متمثلة في أكاديمية الفنون والأوبرا، حيث إنها جهات غنية عن التعريف، وهو موسيقار تاريخه معروف. 

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