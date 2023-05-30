الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يعرض مشاهد من تطوير مثلث ماسبيرو: "الدولة وعدت ونفذت" (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات من منطقة مثلث ماسبيرو بعد أعمال التطوير التي ما زالت مستمرة.

وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: «شوف كنا فين وبقينا فين، ولسة الحكومة هتعمل حي سكني متميز، ومساحات خضراء كبيرة، وصالات عرض ومناطق ترفيهية".

وأكد أن منطقة مثلث ماسبيرو بعد التطوير ستكون منطقة جذب، بعدما كانت منطقة عشوائيات.

ولفت إلى أن الدولة وعدت ونفذت، ونجحت في تحسين المظهر الحضاري للقاهرة القديمة، وتم تطوير منطقة مثلث ماسبيرو في ثوبها الجديد.

وأشار إلى أن القنوات الإرهابية كانت تبث الأكاذيب عن الدولة بشأن نقل سكان مثلث ماسبيرو، بينما قدمت الدولة 3 عروض لسكان مثلث ماسبيرو، وهي الانتقال إلى سكن الأسمرات، أو الحصول على تعويض مادي، أو الانتظار والعودة إلى المنطقة بعد التطوير.

وأردف: «مثلث ماسبيرو كان عبارة منطقة عشوائية، وكان يصعب السير فيها، وجميع سكان منطقة مثلث ماسبيرو رحلوا برغبتهم، والتعويضات كلفت الدولة مليار جنيه نقدًا».

 

وتابع: «توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الوحدات السكنية تتسلم متشطبة على المفتاح، للسكان الذين فضلوا العودة مرة أخرى للحياة في مثلث ماسبيرو».

ولفت إلى أن الدولة تُسلم يوميا الآن 30 وحدة سكانية جاهزة للسكن، وهناك 936 وحدة سكنية سيتم تسليمها للمواطنين، كما أن العمل قائم على قدم وساق الآن من أجل تشيد أبراج استثمارية لجذب السياح.

 

وأردف: «الدولة لا ترضخ لأي هجوم من أعداء الوطن، والرئيس السيسي حريص على تطوير كافة المناطق الحيوية في مصر، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، وقرر أنه لا توجد أي عشوائيات في البلد».

 

وأكد أن المواطنين استلموا عقود الوحدات السكنية في منطقة ماسبيرو، وأسعار هذه الوحدات تضاعف بعد التطوير، والمواطن الذي حصل على الوحدة السكنية في ماسبيرو استفدوا من تطوير ماسبيرو.

 

أحمد موسى

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