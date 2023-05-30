الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد أشتية: الاستقبال المصرى تأكيد على الأولوية القصوى للقضية الفلسطينية

محمد أشتية
محمد أشتية

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إنه جاء إلى مصر على رأس وفد يضم 9 وزراء، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتعزيز المصالح المشتركة والتعاون الثنائي.

وأضاف "أشتية" خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت في برنامج "ثم ماذا بعد؟"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجزء الأساسي من الزيارة يأتي بدعم مصري لفلسطين، مشيرًا إلى أن هناك آفاقًا للتعاون في التعليم العالي، حيث يوجد 6 آلاف فلسطيني يدرسون في الجامعات المصرية، وهناك قضايا متعلقة بالتجارة والصحة وحركة أبناء غزة وإعادة الإعمار.

ووجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، على حفاوة الاستقبال وكل جهوده لتكون الزيارة ناجحة، مردفًا: "مصر استقبلتنا بما يليق بفلسطين، ورغم أننا نعرف مدى انشغاله بهموم مصر، لكن هذا يبرهن أن فلسطين أولوية الأولويات لمصر".

رئيس الوزراء الفلسطيني استقبال وفد فلسطيني القاهرة الإخبارية

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