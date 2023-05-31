أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 فى الأسواق المصرية

انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب وذلك بفعل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية،، حيث يتم استيراد أكثر من 25 % من مدخلات صناعة الحديد والصلب من الخارج وفقا لأسعار الصرف الرسمية في البنوك المصرية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في الأسواق المصرية

تشهد أسواق مواد البناء انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 من أرض مصانع الحديد والصلب وذلك بفعل توافر العملات الأجنبية في البنوك المصرية وهى كما يلي:-

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 37000 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 36700 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 35000 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 35500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 39500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 35500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 35500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 35500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 35500 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 35000 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية 37000 جنيه.

سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 35500 جنيه.



سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1790 جنيها.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1735 جنيها.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1745 جنيها.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1730 جنيها.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1890 جنيها.



سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1730 جنيها.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1805 جنيهات.

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