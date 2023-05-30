الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو مبادرة "ابدأ": تقدمنا بتوصيات عدة للحوار الوطنى لتطوير الصناعة (فيديو)

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

قال عبدالرحمن عمر، عضو المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إن المبادرة قامت بوضع الرؤية الصناعية الإنتاجية لها على طاولة مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بمحاولة إيجاد حلول سريعة لكافة التحديات التي وقفت أمام تحقيق الأهداف الكاملة لتلك المبادرة، وذلك بسبب الإيمان الشديد بأهمية الحوار الوطني.

توصيات "ابدأ"

وأكد عبدالرحمن عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تقدمت ببعض التوصيات للحوار الوطني منها التوسع في عمليات الرقمنة لتقديم الخدمات لهيئة التنمية الصناعية، تقليل مدة الإجراءات الصناعية، تسهيل توصيل المرافق الصناعية للمستثمر.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

وأضاف في حديثه، أن القطاع الصناعي يشارك في الدخل القومي بنسبة ٢٣٪، وللقطاع الخاص دور كبير في هذه النسبة، لذا تسير الدولة على قدم وساق لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في كافة القطاعات الإنتاجية.

عبد الرحمن عمر الحوار الوطنى عضو مبادرة ابدأ تطوير الصناعية اكسترا اليوم

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