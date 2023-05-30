الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: زيارة رئيس الوزراء الفلسطينى للقاهرة هدفها تعزيز التعاون الاقتصادى

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، إن جميع الزيارات الفلسطينية للقاهرة تكتسب أهميتها من الدور المصري الفاعل في دعم القضية سواء على المستوى التاريخي أو الواقعي.

 

العلاقات المصرية الفلسطينية

وأكد "السعيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم للقاهرة تستهدف فتح آفاق كبيرة للتعاون المصري الفلسطيني، خاصة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

 

الحرب الفلسطينية الإسرائيلية

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يعلم أن مصر الشقيقة الكبرى التي تضع الأزمة الفلسطينية على رأس اهتمامتها العربية والإقليمية، حيث تنادي مصر بالحق الفلسيطيني في كل المحافل الدولية المختلفة.

وتابع:" الدولة المصرية لديها ما يمكنها للتدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لتهدئة حدة الصراع جراء المناوشات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي بين الحين والآخر".


 

أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية القاهرة الإخبارية الدعم المصري لفلسطين

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