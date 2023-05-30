الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أبوالغيط" يطالب بتوحيد جهود المبادرات الإنسانية لدعم الشعب السودانى فى هذه المرحلة

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط

استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، وفد مبادرة نبض العرب برئاسة كل من المستشار عدلي حسين والسفير كمال حسن علي ولفيف من الشخصيات السودانية المقيمة في مصر.

وقال المتحدث الرسمي لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدي، إن الأمين العام استمع إلى شرح لأهداف المبادرة والرسالة التي تمثلها، حيث تهدف إلى تقديم الدعم للأشقاء السودانيين المتأثرين بالحرب الدائرة في السودان والفارين من الأوضاع المأساوية في الخرطوم والمعاناة الشديدة لعدد من الأسر السودانية التي نزحت إلى جمهورية مصر العربية وحاجتها الشديدة للمساعدات والإغاثات العاجلة.

وأضاف أن وفد المبادرة استعرض بعض الجهود التي تقوم بها المؤسسات الصحية والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني المصرية لتوفير الإمدادات الطبية والمستلزمات الصحية في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني.

وأوضح أن الأمين العام أشاد بجهود القائمين على المبادرة وأكد دعمه لأهدافها، مشيرًا إلى أن بعض الأفكار التي تسمح باستمرار كل الجهود والمبادرات التي توفر الحياة الكريمة لأهل السودان في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن الأمين العام أكد خلال اللقاء متابعته بكل اهتمام للأوضاع التي يعيشها المواطن السوداني جراء تداعيات هذه الحرب، مشيدًا بمكونات هذه المبادرة ومطالبًا بتوحيد جهود كل المبادرات الإنسانية الأخرى لتقديم الإغاثة وتوفير الظروف المناسبة لدعم الشعب السوداني في هذه المرحلة الصعبة.

أحمد أبوالغيط جامعة الدول العربية كمال حسن الشخصيات السودانية مصر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

رضيع القدر.. "حب امتلاك" يدفع هناء لتقطيع ابنها لأشلاء بالشرقية

مصرع طفل صدمته دراجة نارية فى الوراق

فدية لإعادة الرفات.. الحبس 3 سنوات للمتهمين بسرقة متوفى من قبره بالدقهلية

بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط التكنولوجية وجمعية المستثمرين «صور»

"بطّانية" تنهى حياة طالبة بالإعدادية فى إمبابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)