مصرع طفل صدمته دراجة نارية فى الوراق

لقى طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، أثناء عبوره الطريق بشارع كورنيش النيل بالوراق في محافظة الجيزة.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومتوفى بشارع النيل.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية، يقودها عامل، 18 سنة، اصطدم بطالب 10 سنوات، مصاب بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلي، وجرى نقله إلى المستشفى، وتوفي أثناء إسعافه.



تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.