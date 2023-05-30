الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الوداد المغربي يتصدر عمليات البحث في مصر قبل لقاء الأهلي

الوداد المغربي
الوداد المغربي

تصدّر نادي الوداد المغربي، قائمة الأعلى بحثًا على مُحرك البحث الشهير «جوجل» داخل النطاق الجغرافي لمصر، قبل مباراة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووصل الأهلي إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي، حيث سبق أن وصل للنهائي في الثلاثة مواسم الماضية، ونجح في تحقيق اللقب موسمين متتاليين، قبل أن يخسر أمام الوداد في الموسم الماضي، في النهائي الذي أُقيم من مباراة واحدة في المغرب، رغم اعتراضات الأهلي على إقامته في بلد طرف المنافسة وهو ما رآه النادي أنه لايُحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

ويتكرر نهائي العام الماضي من جديد ليلتقي الأهلي والوداد في مباراة البحث عن البطولة، حيث يلتقي الفريقان في القاهرة في الرابع من يونيو المقبل، وتكون مباراة العودة في الحادي عشر من الشهر ذاته.

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