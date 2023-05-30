الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الصحة العالمية: مصر واحدة من الدول المتقدمة جدًا في برامج التطعيمات واللقاحات

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، سبب مناقشة تقديم اللقاحات والتطعيمات من وزارة الصحة المصرية لنظيرتها الفلسطينية. 

وقال في لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية على هامش المؤتمر الصحفي بين مصر وفلسطين، اليوم الثلاثاء، إن وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار ونظيرته الفلسطينية مي الكيلة تطرقا إلى ما يمكن أن تقدمه الدولة المصرية في مجال اللقاحات والتطعيمات لدولة فلسطين. 

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية في جنيف قد أعلنت في وقت سابق أن مصر واحدة من الدول المتقدمة جدًا على مستوى العالم في برامج التطعيمات واللقاحات، وأنها نجحت في القضاء على كثير من الأمراض باستخدام برنامج قومي قوي لتلك اللقاحات.

ونوه بأنه تم التطرق إلى كيفية دعم الجانب الفلسطيني بمجموعة من اللقاحات، خاصة وأنه تم تقديم أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك إلى الجانب الصيني الخاص بالكوفيد في العام الماضي. واليوم نتحدث عن أنواع كثيرة من اللقاحات، مثل لقاحات العقرب والثعبان وغيرها من اللقاحات المرتبطة بالأمراض المنتشرة في الأطفال.

وبشأن خطة مصر لتوجيه الدعم العاجل لفلسطين، فإنه يجب أن نذكر أن هناك دعمًا من الإخوة في مكتب مجلس وزراء الصحة العرب، حيث حصلت مصر على رئاسة المكتب التنفيذي بإجماع الآراء للعام الثالث على التوالي. وهذا يجعل عبئًا أكبر على مصر لتحقيق توصيات وزراء الصحة العرب في جامعة الدول العربية لتوفير الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر الصحية المدربة، نظرًا للصعوبات التي يواجهها القطاع الصحي في فلسطين.

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