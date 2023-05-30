الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 50 عاملًا بالاختناق من مصنع معسل بشبين الكوم

صوره من موقع الحادث
صوره من موقع الحادث

استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمي، 50 عاملا مصابين بحالات اختناق بسيطة، وذلك أثناء تواجدهم بمصانع قريبة من أحد مصانع المعسل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقل وكيل وزارة الصحة بالمنوفية للمستشفى للاطمئنان على المصابين والذي تبين له أنها إصابات خفيفة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وخرج معظمهم من المستشفى. 

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم بقيادة المقدم أحمد عرفة رئيس المباحث لمكان الواقعة ومعاينة المصابين واستجوابهم، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث. 

وكان تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم العميد محمد مروان يفيد بأن مستشفى شبين الكوم التعليمي استقبل 50 حالة مصابة بادعاء الاختناق وجرى التعامل مع حالتهم الصحية وجميع الحالات بسيطة والكثير منها خرج بعد إجراء الإسعافات الأولية. 

وبسؤال المصابين أكدوا تضررهم من الأدخنة المتصاعدة من مصنع المعسل المتواجدة بجوار مصنع الملابس العاملين به، مما أدى إلى اختناقهم، وجاري فحص الواقعة. 

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