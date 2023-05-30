الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سفيرا لملف مونديال 2030.. "آس" تكشف كواليس اقتراب بنزيما من الدوري السعودي

بنزيما
بنزيما

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، مستجدات رحيل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني عن صفوف الفريق الصيف الجاري.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن بنزيما لم يؤكد لـ ريال مدريد بأنه سوف يستمر في النادي وأن هناك نادٍ سعودي يعرض عليه مبلغ 400 مليون يورو لمدة عامين، وستتاح له الفرصة ليصبح سفيراً لكأس العالم 2030.

وأضاف التقرير أن نفس الشيء سيحدث مع ميسي، كما أن العقود مع السعودية ستكون نظيفة وخالية من الضرائب، ما يجعل عروضهم لا تقاوم.

وتستعد السعودية رفقة مصر واليونان وفقًا لجميع التقارير تقدم ملف مشترك لاستضافة منافسات كأس العالم 2030.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، أي أنه في فترة تسمح له بالتوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة ريال مدريد.

ولعب بنزيما 42 مباراة بقميص ريال مدريد خلال الموسم الجاري، وسجل 30 هدفًا وصنع 6 لزملائه في الفريق.

ولعب بنزيما 647 مباراة مع ريال مدريد منذ انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009، وسجل 353 هدفًا وصنع 165.

كريم بنزيما بنزيما ريال مدريد السعودية سفيرا لكأس العالم 2030

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