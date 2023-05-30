وزير الداخلية اللبناني يكشف تفاصيل جديدة حول اختطاف المواطن السعودي

أكد بسام مولوي، وزير الداخلية اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن اختطاف المواطن السعودي على الأراضي اللبنانية جريمة كبيرة مشيرًا إلى أن القضاء سينظر بها.

جاء ذلك في كلمة له عقب نجاح الجيش اللبناني في تحرير المواطن السعودي المختطف منذ يومين والقبض على بعض الجناة المتورطين في الحادث.

وشدد الوزير اللبناني على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية مستمرة في مكافحة الجريمة بكل جدية مؤكد أن العلاقات مع السعودية ثابتة ولا يمكن زعزعتها.

وكشف وزير الداخلية اللبناني عن وجود 9 متهمين في قضية اختطاف المواطن السعودي في بيروت، مشددًا في الوقت ذاته على تماسك القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية.

من جهته، قال السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري إن الجهود الأمنية المبذولة تؤكد حرص لبنان على حماية أمن السياحة والسياح.

وأكد السفير السعودي لدى لبنان أن المواطن السعودي في طريقه إلى مقر السفارة السعودية في بيروت، وقد خضع لفحوصات طبية وهو بخير.