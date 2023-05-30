القبض على المتهم بذبح حصان داخل محل جزارة بالطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بذبح حصان داخل محل جزارة بشارع عزالدين عمر بمنطقة العروبة بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

كانت البداية بتلقي المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بذبح حصان داخل محل جزارة بشارع عزالدين عمر بمنطقة العروبة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بالطب البيطري وتبين قيام أحد الأشخاص بذبح حصان داخل محل الجزارة وجرى ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.