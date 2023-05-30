التتويج أمام الاتحاد.. متى يحسم الأهلي بطولة الدوري رسميًا؟

اقترب النادي الأهلي من حسم لقب الدوري بعد الفوز أمس على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في إطار الجولة الـ 27 من بطولة الدوري.

الأهلي تربع على صدارة الدوري قبل 6 مباريات من نهاية الدوري برصيد 62 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة، لكن ماذا يحتاج الأحمر لحسم الدوري رسميًا.

15 نقطة بشكل رسمي يحتاجها الأهلي لحصد اللقب رقم 43 في مسيرته دون النظر إلى مطارديه في جدول الدوري وأقربهم الوصيف بيراميدز.

وبعد النهائي الإفريقي وبعد فترة التوقف الدولي ومباراة مصر وغينيا في تصفيات الأمم الإفريقية يعود الأهلي للعب محليا ويواجه حرس الحدود يوم 22 يونيه في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري ثم يواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي يوم 29 يونيه المقبل في الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري.

وبعدها يخوض ثلاث من مبارياته المؤجلة حيث يلعب مع فيوتشر يوم 2 يوليو المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين ثم يواجه الإسماعيلي من المبارا المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر وأخيرا سيلعب مع الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي والعشرين للتتويج رسميًا ببطولة الدوري.

وقد يحسم الأهلي لقب الدوري قبل الخمس مباريات إذا تعثر بيراميدز في سباق الدوري.

وبعد خوض 11 مباراة خلال 46 يوما سيتبقى للأهلي ثلاث مباريات مؤجلة في مسابقة الدوري أمام بيراميدز والمصري والزمالك في الأسابيع 28 و30 و31 والتي قد تكون تحصيل حاصل.