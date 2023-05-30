محافظ كفر الشيخ ينعى عامل دسوق: توفي أثناء زراعة الأشجار

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبد العزيز عبد العزيز عيسى، العامل بالقسم الزراعى "المشتل" التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، الذي وافته المنية أثناء زراعته الأشجار بمدخل مدينة دسوق، اليوم الثلاثاء، مقدماً خالص العزاء لأسرة الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كنت أصدر اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق ، بيانا نعت فيه العامل عبد العزيز عبد العزيز عيسى، العامل بالقسم الزراعى المشتل التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، الذي وافته المنية أثناء تأدية عمله.

وقدم اللواء رئيس مركز ومدينة دسوق ونوابة والسكرتير العام ومديرى الإدارات وجميع العاملين بالديون، خالص العزاء لأسرة الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.