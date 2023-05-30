الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"خطة النواب" توافق على موازنة التموين وجهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس ياسر عمر علي مشروع  الموازنة العامة  لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن السنة المالية 2023 – 2024، كما جاءت وفق مقترح الحكومة.

كما وافقت اللجنة على الموازنة العامة لجهاز حماية المستهلك كما جاء وفقا لمخصصات الحكومة بإجمالي 185 مليون و639 الف جنية من بينها 57 مليون و665 ألف للأجور وتعويضات العاملين و24 مليون لشراء السلع والخدمات.

من جهة أخرى، شهد اجتماع اللجنة مطالبات لبعض النواب بنطاق وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث طالبت النائبة آمال عبد الحميد بضرورة العمل على تشديد الرقابة على الأسواق، ومنحت النائبة مهلة زمنية لتقديم الوزارة بيان بكافة ما تتخذه من أدوات ووسائل رقابية على الأسواق وتفعيل تلك الوسائل وإعداد ما يقومون بها وتوزيعهم الجغرافي بكل محافظة، بحيث يكون هناك قاعدة بيانات لهذا الأمر.

كما طالب النائب محمد نجيب خالد بضرورة تشديد الرقابة على مخازن الغاز والبوتاجاز للاستهلاك المنزلي، مشيرا إلى أن وزن الأنبوبة انخفض إلى ما يقرب من النصف، وهو ما يكبد كاهل المواطن المصري.

كما طالب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بضرورة تغليظ العقوبة على أصحاب المخابز المخالفة، بدلاً من إصدار قرارات للإغلاق، لأن الإغلاق يضر بالمواطن نفسه.

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