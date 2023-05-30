الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهمين بمضايقة أجنبية بوسط البلد للمحاكمة الجنائية

محكمة
محكمة

أحالت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم، 3 متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة مضايقة سائحة أجنبية بوسط البلد.

وكانت وحدة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر به شاب يتتبع سيدة أجنبية أثناء سيرها بمنطقة وسط القاهرة، ويتعرض لها فى الطريق بالقول والفعل حتى أغضبها وحاولت إيقافه دون جدوى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة لتحديد هوية مرتكبيها، وهم ثلاثة متهمين، ظهر أحدهم بالمقطع المصور، والثاني صوره بعد أن حرضه هو والمتهم الثالث على ارتكاب الجريمة.

نيابة قصر النيل الجزئية مضايقة سائحة أجنبية وسط البلد

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