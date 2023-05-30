الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يطلق شارة البدء لأولى القوافل الطبية بمبنى الخدمات بأسوان

كنيسة
كنيسة

تحت رعاية الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، تم اليوم الثلاثاء 30 مايو، البدء في العمل، بمبنى خدمات الراعي الصالح، التابع لمطرانية الأقباط الكاثوليك، بأسوان.

جاء ذلك في المكان الخاص بالخدمات الطبية، أولى القوافل الطبية، تحت إشراف أطباء متخصصين في أقسام الباطنة، والأطفال، والنساء.

وتم استقبال عدد كبير من الحالات، خلال فترة تواجد القافلة، على وعد أنه ستكون زيارات الأطباء، بجميع التخصصات الطبية، بصفة متتابعة.

وفي سياق متصل، تم تجهيز قسم الخدمات الطبية، بمبنى الخدمات بكامل الأجهزة الطبية المتميزة، لخدمة القوافل الطبية في أكثر من تخصص منها: (الباطنة، القلب، الرمد، الأنف والأذن، الأسنان، بالإضافة إلى معمل تحاليل متكامل)، لخدمة سكان المنطقة، الذين يصعب عليهم التمتع، بخدمات صحية وطبية متخصصة، بأسعار رمزية جدًا، أو مجانية.

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