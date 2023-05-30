الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا دانيال مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك يلتقي وفد جمعية الصعيد

كنيسة
كنيسة

التقى الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وفد مكتب جمعية الصعيد للتربية والتنمية، بأسيوط، وذلك بمقر المؤسسة الكاثوليكية للتنمية الشاملة، بمدينة أسيوط.

حضر اللقاء السيد كميل عبده، مدير المنطقة، ونائبه، السيد هاني طلعت، وعدد من القيادات التعليمية، والتنموية، والإدارية، حيث تمت مناقشة أنشطة مدارس الجمعية بأسيوط في العملية التعليمية، والخدمات التنموية، التي يقدمها المكتب لأبناء المحافظة.

وأثنى المطران على الدور التنويري، الذي تلعبه مدارس جمعية الصعيد في المجتمع المصري، خاصة بين أبناء الصعيد، مؤكدًا الدور التاريخي للأب هنري عيروط، مؤسس الجمعية، لاهتمامه بالفلاح المصري، ودعوته الرائدة في تعليم الفقراء، من خلال إنشاء المدارس.

وفي الختام، دعا الأنبا دانيال السادة المسؤولين، إلى مواصلة الجهد في النهوض برسالة التعليم، والتنمية، لخير الطفل المصري، عماد المستقبل.

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