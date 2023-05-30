الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة سيدة بانفجار أنبوبة فى الشرقية

انفجار أنبوبة
انفجار أنبوبة

أصيبت سيدة بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزل في قرية المنير بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزى بوصول «دعاء. س»، 38 سنة، مصابة بحروق من الدرجة الثانية بالبطن والساقين، وتم تحويلها إلى مركز ههيا للحروق وحجزها بعناية الحروق.

تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابة إثر وقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزلها فى قرية المنير.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سيدة منزل شعلة بوتاجاز انفجار محافظة الشرقية مشتول السوق

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