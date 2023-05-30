الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحف الحضارة ينظم ملتقى تمكين المرأة بالفن (فيديو)

متحف الحضارة
متحف الحضارة

عرضت قناة DMC تقرير عن مشاركة 150 امرأة من 35 دولة متحف الحضارة يقيم ملتقى لتمكين المرأة بالفن.

وقال التقرير ان "هناك تنوع في الجنسيات المشاركة في المعرض وكان ذلك سبب رئيسي في اثراء النسيج البصري للحضور، ووجود تنوع في المعروضات ما بين منحوتات من البرونز والبازلت ولوحات زيتية وغيرها علي الاقمشة، فتعتبر خطوات جادة اتخذتها الدولة في كافة المجالات لتمكين المرأة وضمان مشاركة فعالة لها في المجتمع وواحدة من الخطوات دي هي التعبير بالفن".

وقالت شيرين البارودي، فنانة تشكيلية، إن عنوان المعرض هو تمكين المرأة بالفن، بالإضافة لاحتضانه متحف كبير وعريق مثل متحف الحضارة.

وتابعت ماريا ستيفن، إحدي المشاركات بالملتقى، أنها تحب الرسم خاصة الأزياء وعندنا تتاح لها فرصة المشاركة في المعارض تتسارع للمشاركة.

 

متحف الحضارة تمكين المرأة بالفن تمكين المرأة

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