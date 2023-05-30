موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى الأبطال والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى الابطال والقنوات الناقلة، هو ما يهم جماهير المارد الأحمر، فى ظل اقتراب حلم التتويج بالحادية عشر من النهاية.

وحقق الأهلى لقب دورى أبطال إفريقيا 10 مرات من قبل، كأكثر الفرق الافريقية تحقيقصا للقب، وبفارق خمس القاب عن مازيمبى الكونغولى والزمالك المصرى أقرب المنافسين.

وتعتبر مباراة الأهلى والوداد المغربى تكرار لنخهائى ورى أبطال افريقيا فى النسخى الماضية، والتى خسرها الأهلى على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى الأبطال

يستضيف الفريق الأول بالنادىة الأهلى نظيره الوداد المغربى فى تمام التاسعة من مساء الأحد القادم 4ـ6ـ2023، فى مباراة الذهاب بنهائى دورى أبطال إفريقيا، والتى يحتضنها ستاد القاهرة الدولى.

وتقام مباراة الإياب فى نهائى دورى أبطال إفريقيا فى العاشرة من مساء يوم الأحد 11ـ6ـ2023، على ستاد مركب محمد الخامس

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى الابطال

تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت مباراة الأهلى والوداد المغربى فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، على الهواء مباشرًا كون القناة القطرية المالك الحصرى لاذاعة مباريات البطولة، كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الارضى.

تاريخ مباريات الاهلى والوداد المغربى فى دورى الأبطال

التقى الأهلى والوداد المغربى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا 11 مرة، منهم مرتين فى النهائى.

حقق الأهلى الفوز على الوداد المغربى 4 مرات، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل وخسر الاهلى أمام الوداد 3 مرات.

وكانت أول مرة التقى فيها الأهلى مع الوداد فى بطولة 2011، فى دور المجموعات وانتهت مباراتى الذهاب والاياب بالتعادل.

وتكررت المواجهات فى دور المجموعات ببطولة 2016 وتعادل الأهلى والوداد فى الذهاب وحقق الأهلى الفوز فى مباراة الإياب بهدف نظيف.

وشهد بطولة 2017، اربع مواجهات بين الأهلى والوداد منهم مباراتين فى دور المجموعات وتبادلا الفريقين الفوز بهدفين نظيفين، وعادا وتقابلا فى النهائى، حيث حقق الاهلى الفوز فى الذهاب بثلاثة اهداف مقابل هدف، وخسر الإياب بهدفين نظيفين، ليخسر لقب البطولة.

وفى الدور نصف النهائى 2020، حقق الأهلى الفوز على الوداد ذهابصا وايابًا، حيث فاز فى المغرب بهدفين نظيفين، وفى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفى نهائى بطولة 2022، والذى أقيم من مباراة واحدة خسر الاهلى المباراة واللقب أمام الوداد بهدفين نظيفين.