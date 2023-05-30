الزمالك يواجه طلائع الجيش في مباراة العودة للانتصارات بالدوري

يستضيف الزمالك فريق طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الممتاز.

المباراة مهمة للفريقين اللذين يسعيان للعودة للانتصارات الزمالك للوصول للنقطة 50، وطلائع الجيش للاحتفاظ بأماله في الهر وب من شبح الهبوط .

الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 47 نقطة وهو أفضل مركز يمكنه تحقيقه هذا الموسم ويؤهله للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل، بعد أن أصبحت أماله في الحصول على المركز الثاني صعبة المنال، لذلك يسعى للفوز وزيادة الفارق مع الفرق التي تليه في الترتيب.

الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك رغم كل الانتقادات التي يتعرض لها سيواصل الاعتماد على طريقة 3-2-4-1 لكنه قد يقوم بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي، في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين وعودة لاعبين أمثال أحمد أبوالفتوح ومحمود شبانة وعمرو السيسي وناصر منسي.

وحتى الآن فشل أوسوريو في إيجاد حلول للأخطاء الدفاعية التي تسببت في فقدان الفريق عددا كبيرا من النقاط؛ بسبب إصراره على الدفع بثلاثة مدافعين ليس بينهم سوى " مساك واحد" هو حسام عبد المجيد وظهيري جانبين هما حمزة المثلوثي وحاتم سكر الذي حمله أوسوريو فوق طاقته؛ نظرًا لصغر سنه وقلة خبرته.

قائمة الزمالك لمباراة طلائع الجيش

الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك اختار 20 لاعبا في قائئمة المباراة وهم : محمد عواد ومحمد صبحي وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد طارق وأحمد أبو الفتوح وحاتم سكر ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر وأحمد بلحاج وشيكابالا وأحمد سيد زيزو وإبراهيم نداي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينولا.

وشهدت القائمة عودة أحمد أبو الفتوح وسيف جعفر وأحمد بلحاج وناصر منسى بينما يغيب محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش وعمرو السيسي ومحمود شبانة .

في المقابل يحتل طلائع الجيش المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة والفارق بينه وبين غزل المحلة الذي يحتل المركز الخامس عشر خمس نقاط وإذا نجح في الفوز سيقلص الفارق إلى نقطتين فقط لذلك حرص الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس على علاج الأخطاء التي تسببت في الهزيمة بالمباراة الأخيرة أمام الأهلي بهدفين نظيفين ويفتقد طلائع الجيش جهود مدافعه محمد سميرللإيقاف بعد طرده في مباراة الأهلي بينما يعود كريم طارق بعد شفاءه من الإصابة .

يدير المباراة محمد الحنفي ويساعده شريف عبد الله وأحمد رشدي ومعهم محمود منصور حكما رابعا ومحمود بسيوني حكم فيديو وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.