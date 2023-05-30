الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش بالدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل الزمالك المتوقع
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الطلائع

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش بالدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير الفارس الأبيض، والتى تمنى النفس فى فوز فريقها مساء اليوم، للاقتراب من دائرة المنافسة على المركز الثانى فى جدول الدورى، حتى يتمكن الفريق من المشاركة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم القادم.

وتعادل الزمالك فى المباراة الأخيرة له مع الداخلية بهدف لكل منهما مما أدى لاستمرار الفارس الأبيض فى المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة 

يلتقى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى تمام الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء 30ـ5ـ2023 مع طلائع الجيش فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين بمسابقة الدورى المصرى، على ستاد القاهرة الدولى.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرًا، عبر قناة اون تايم سبورتش أتش 1 ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش بالدورى المصرى 

استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك على الاعتماد على نفس التشكيل الذى خاض به المباراة الاخيرة بالدورى، مع إجراء بعض التغييرات البسيطة على التشكيل.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-5-2023 والقنوات الناقلة

الزمالك يواجه طلائع الجيش في مباراة العودة للانتصارات بالدوري

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

محمد صبحى فى حراسة المرمى 

أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثى فى الدفاع 

عماد نبيل دونجا ومحمد أشرف روقا وشيكابالا وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبى فى وسط الملعب

وإبراهيما نداى وسيف الدين الجزيرى فى الهجوم

 

قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش بالدورى 

حشد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك 20 لاعبا في قائئمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش وهم : محمد عواد ومحمد صبحي وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري ومحمد طارق وأحمد أبو الفتوح وحاتم سكر ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر وأحمد بلحاج وشيكابالا وأحمد سيد زيزو وإبراهيم نداي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينولا.

وشهدت القائمة عودة أحمد أبو الفتوح وسيف فارق جعفر وأحمد بلحاج وناصر منسى بينما يغيب عن مباراة اليوم محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش وعمرو السيسي ومحمود شبانة .

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