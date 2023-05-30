خدمات طبية لـ 532 مواطنا خلال قافلة طبية شاملة في الرحمانية بالبحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام، قافلة سكانية شاملة بمدرسة الشراقوة المشتركة وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، وذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم خلال القافلة تقديم خدمات فى قطاع الصحة، وتم علاج عدد 430 حالة، ما بين باطنة وعظام ورمد وجلدية وأسنان ونساء وأطفال، بالإضافة إلى 25 حالة تنظيم أسرة وإجراء تحاليل لعدد 30 حالة و45 حالة كشف نظر وعمل نظارات وإحالة حالتين لإجراء عمليات المياه البيضاء.

كما شاركت مديرية الطب البيطري في القافلة، وتم رش وتجريع 450 رأس ماشية، وإلقاء محاضرة حول خطورة الفيروسات وكيفية تقديم الرعاية البيطرية، وتم خلال القافلة استكتاب 12 مواطنا من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بتوفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة، و تم خلال القافلة رفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق القرية ونقلها للمكان المخصص لها.

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة، صباح أمس، تنفيذ قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات الطبية المختلفة وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة، التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة.

حيث تم تنفيذ قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات فى قرية الطود التابعة لمركز ومدينة كوم حمادة، وتم تقديم الخدمات الصحية لعدد 654 موطنا، بالإضافة إلى تقديم العلاج اللازم بالمجان لجميع المواطنين.