الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة متهمين بمضايقة سائحة فى وسط البلد للمحاكمة

جريدة الدستور

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، الثلاثاء، بإحالة 3 متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ بتهمة مضايقة سائحة أجنبية بوسط البلد.

كانت وحدة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر به شاب يتتبع سيدة أجنبية أثناء سيرها بمنطقة وسط القاهرة، ويتعرض لها فى الطريق بالقول والفعل حتى أغضبها وحاولت إيقافه دون جدوى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة لتحديد هوية مرتكبيها، وهم ثلاثة متهمين، ظهر أحدهم بالمقطع المصور، والثانى صوره بعد أن حرضه هو والمتهم الثالث على ارتكاب الجريمة.

نيابة قصر النيل الجزئية المحاكمة الجنائية مضايقة وسط البلد سائحة أجنبية النيابة العامة

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