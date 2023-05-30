الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023

مخالفات المرور
مخالفات المرور

استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023، مع صباح كل يوم يزداد البحث من قبل المواطنين عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، قبل التوجه إلى وحدات المرور لمعرفة قيمة المخالفات الموجودة علي السيارات، أو قبل شراء سيارة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023

ومع التقدم والتطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة، أتاحت وزارة الداخلية والنيابة العامة طرق الاستعلام عن مخالفات المرور، برقم السيارة اليكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت، وخلال التقرير التالي نوضح للقارئ خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة،  وهي الأتي.

الخطوة الأولى وهي كتابة كلمة بوابة مرور مصر على محرك البحث جوجل، وذلك لمعرفة المخالفات الموجودة على السيارة.

يظهر بعد ذلك اللوحة الرئيسية للموقع بها رسالة ترحيبة  «مرحبًا بكم في الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر».

وتأتي الخطوة الثانية وهي الخدمات التي تقدمها البوابة عبارة عن الخدمات الالكترونية، والخدمات الإرشادية.

يختار المواطن الخدمات الإلكترونية والتي تشمل:

«إصدار ملصق إلكتروني- تجديد رخصة المركبة- بدل فاقد رخصة المركبة- بدل تالف رخصة المركبة- التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة»

إلكترونيًا دون الذهاب إلى وحدات المرور.. كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية؟

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 برقم اللوحة

وخدمات «بدل فاقد رخصة القيادة- بدل تالف رخصة القيادة- حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية- لوحتك- الاستعلام عن المخالفات المرورية.

يختار بع ذلك المواطن خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، وبمجرد الضغط على الخدمة يختار الاستعلام عن المخالفات المروريةـ، أو التصالح الفوري والدفع والتظلمات وخدمة متابعة الطلبات.

وبالضغط علي مخالفات رخص السيارات يتم إدخال، رقم اللوحة حروف وأرقام أو أرقام فقط، وبعد ذلك يتم إدخال رقم الرخصة، والضغط على إجمالي المخالفات وبعد تظهر قيمة المخالفات الموجودة على السيارة برقم اللوحة 2023.

كما يتيح الموقع للمواطن طلب الدعم وذلك من خلال ادخال البريد الالكتروني، ورقم التليفون ونوع المشكلة ورقم الرخصة، وارفاق المستندات اللازمة.

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