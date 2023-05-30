حجر ينهى حياة عجوز أمام منزلها بالدقهلية

لقيت سيدة مصرعها، الثلاثاء، إثر إصابتها بجرح تهتكي بالرأس نتيجة سقوط قطعة حجرية من أعلى منزلها أثناء جلوسها أمامه بالدقهلية.

كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحيى، مأمور مركز شرطة طلخا، بوصول سيدة في العقد السادس من عمرها جثة هامدة لمستشفى طلخا المركزي ادعاء سقوط جسم صلب على الرأس.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين مصرع اعتماد بدير السيد رمضان، 65 عامًا، ربة منزل ومقيمة قرية ميت عنتر.

بسؤال ابنيها "محمد" (31 عامًا- تاجر أغنام) و"عوض" (41 عامًا- مبيض محارة) قررا بأنه حال جلوس والدتهما أمام المنزل سقطت على رأسها قطعة حجرية من أعلى المنزل ما أدى الى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.