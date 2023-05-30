النيابة تحقق فى تهشيم رأس عجوز بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الثلاثاء، باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في واقعة مقتل مسن في مشاجرة وتهشيم رأسه بآلة حادة.

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول مسن جثة هامدة إثر إصابته بتهشم في الجمجمة بادعاء مشاجرة.

بالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى “محمد عبد الله عبد الراضي” في العقد السادس من العمر، مصاب بتهشم في الجمجمة ونزيف خارجي.

وتبين أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وبعض الأشخاص بسبب خلافات بينما، تطورت إلى قيام أحدهم بالتعدي على المجني عليه بآلة حادة وتسببت في الإصابة التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.