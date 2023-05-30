حريق محدود فى مستشفى أسوان الجامعى

اندلع حريق محدود نشب في قسم التمريض بمستشفى أسوان الجامعي، صباح الثلاثاء، ونجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة عليه، ولم يسفر عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد باندلاع حريق محدود داخل قسم التمريض بمستشفى أسوان الجامعي، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة، ولم يسفر عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة للتحري والوصول إلى الأسباب وراء الحريق المندلع داخل قسم التمريض بمستشفى أسوان الجامعي واتخاذ اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.