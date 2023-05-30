بحر الساحل الشمالى يبتلع 3 شباب.. والغواصون يبحثون عن الجثة الثالثة

لقي شاب مصرعه غرقًا، مساء الإثنين، بإحدى قرى الساحل الشمالي، غرب الإسكندرية، فيما تبحث قوات الإنقاذ النهري و"غواصين الخير" المتطوعون عن جثمانه.

وأوضح الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، أن الشاب يدعى "مروان يسري عبدالسلام"، (17 سنة)، من مركز بركة السبع في المنوفية، لافتًا إلى أنه غرق الساعة السابعة والنصف مساء الإثنين.

وناشد المالحي غواصين الخير بسرعة الوصول إلى مكان الغرق، لدعم الفريق الموجود للبحث عن الشاب.

وفي السياق، لفت المالحي، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى انتشال جثمان الشاب "محمد جمال عوض الله"، 22 سنة، والذي تعرض للغرق مع صديقه بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيار، وتم انتشال جثمان أحدهما أمس، وانتشال الجثمان الثاني اليوم.