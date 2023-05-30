أشرف عقبة: "حياة كريمة" تقوم بجهود كبيرة جدًا من خلال القوافل الطبية فى المناطق البعيدة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن مبادرة حياة كريمة شملت الكثير من القطاعات من ضمنها الصحة، والتي شهدت جهدًا كبيرًا من خلال القوافل الطبية التي تم إطلاقها لخدمة المناطق الحدودية والقرى البعيدة.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القوافل تقدم العلاج للمواطنين في كل التخصصات، حيث تقوم بالكشف المبكر للحالات الصعبة وتحويلها للعلاج إلى المستشفيات إذا كانت في حاجة لذلك، بجانب التطوير الذي شهدته الوحدات الطبية الموجودة في هذه المناطق.

وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، أن القوافل الطبية تشمل عددًا كبيرًا من الأطباء المختصين للكشف وعلاج المرضى على أرض الواقع بدون حاجة المريض للمتابعة الطويلة.