الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف عقبة: "حياة كريمة" تقوم بجهود كبيرة جدًا من خلال القوافل الطبية فى المناطق البعيدة

قوافل طبية
قوافل طبية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن مبادرة حياة كريمة شملت الكثير من القطاعات من ضمنها الصحة، والتي شهدت جهدًا كبيرًا من خلال القوافل الطبية التي تم إطلاقها لخدمة المناطق الحدودية والقرى البعيدة.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القوافل تقدم العلاج للمواطنين في كل التخصصات، حيث تقوم بالكشف المبكر للحالات الصعبة وتحويلها للعلاج إلى المستشفيات إذا كانت في حاجة لذلك، بجانب التطوير الذي شهدته الوحدات الطبية الموجودة في هذه المناطق.

وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، أن القوافل الطبية تشمل عددًا كبيرًا من الأطباء المختصين للكشف وعلاج المرضى على أرض الواقع بدون حاجة المريض للمتابعة الطويلة.

اشرف عقبة الدكتور أشرف عقبة القوافل الطبية الكشف المبكر بادرة حياة كريمة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

التحقيق مع سيدة تبث فيديوهات إباحية مقابل أرباح بالقليوبية

أجنبية تخنق طفلتها فى التجمع.. تحريات موسعة

مهندس من الغربية: الحوار الوطني معول من معاول بناء مصرنا الجديدة

مركز مصرى إيطالى لتدريب ونقل العمالة الماهرة إلى روما

حبس نشالتين تسرقان المواطنين بأتوبيسات النقل بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله