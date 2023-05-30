أجنبية تخنق طفلتها فى التجمع.. تحريات موسعة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على سلاح أبيض عُثِر عليه ملطخ بالدماء في موقع واقعة خنق سيدة أجنبية لطفلتها ومحاولتها قتل نفسها بالتجمع.

وطلبت النيابة، تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسكنها؛ لمحاولة كشف ملابسات الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغاً مفاده وجود جثة لطفلة وسيدة مصابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين قيام سيدة في العقد الثالث من العمر بخنق ابنتها وعمرها 4 سنوات حتى الموت، ثم استلت سكينة وذبحت نفسها وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة.

ودلت التحريات أن زوج السيدة يعمل مهندسا، وجار استجوابه للوقوف على أسباب الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.