الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أجنبية تخنق طفلتها فى التجمع.. تحريات موسعة

سلاح أبيض
سلاح أبيض

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على سلاح أبيض عُثِر عليه ملطخ بالدماء في موقع واقعة خنق سيدة أجنبية لطفلتها ومحاولتها قتل نفسها بالتجمع.

وطلبت النيابة، تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسكنها؛ لمحاولة كشف ملابسات الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بلاغاً مفاده وجود جثة لطفلة وسيدة مصابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين قيام سيدة في العقد الثالث من العمر بخنق ابنتها وعمرها 4 سنوات حتى الموت، ثم استلت سكينة وذبحت نفسها وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة.

ودلت التحريات أن زوج السيدة يعمل مهندسا، وجار استجوابه للوقوف على أسباب الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

زوج السيدة تفريغ كاميرات ملابسات الواقعة ملطخ بالدماء

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