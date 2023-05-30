تداول 42 ألف طن بضائع وتصدير 30 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 652 شاحنة و 440 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 314 شاحنة و429 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 36500 طن بضائع ، 338 شاحنة و 11 سيارة .

ويغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة MPLE BREEZE وعلى متنها 30000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينتين أمل والقاهرة ، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهم أمل ، بوسيدون اكسبريس و القاهرة.

فيما غادرت السفينتين بوسيدون إكسبريس و الحرية 2، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و 200 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر) لثلاث سفن وهي أيلة ، سينا وبريدج.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 390 سيارة بوزن 780 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2300 راكب .