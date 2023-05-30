أخبار فاتتك| مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 والزمالك يواجه طلائع الجيش

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول عدد من الأخبار المتنوعة، والتي شملت العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

- تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 فى محافظات مصر

يتأهب المواطنون في كافة أنحاء الجمهورية قبل الخروج من منازلهم لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في محافظات مصر، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية منذ ساعات قليلة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، حيث يكون من المتوقع أن ستشهد البلاد اليوم حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

بدأ العد التنازلي لانتهاء شهر مايو وحلول شهر يونيو الذي من المقرر فيه أن يأتي عيد الأضحي المبارك، لذا يبحث الكثير من الموظفين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن مواعيد صرف راتب شهر يونيو لعام 2023 لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- الزمالك يواجه طلائع الجيش في مباراة العودة للانتصارات بالدوري

يستضيف الزمالك فريق طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الممتاز لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

مع بدء التعاملات الصباحية من المواطنين والتجار حرصوا على معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث تباينت جميع أسعار المعدن الأصفر والعملة ببداية التعاملات اليومية لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

- تفاصيل تمديد الهدنة فى السودان.. سيتيح فرصة لمناقشة تمديد أطول زمنيًا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن تمديد الهدنة في السودان سيتيح فرصة لمناقشة تمديد أطول زمنيا، مشيرة إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتفقان على تمديد الهدنة 5 أيام لاستكمال القراءة (اضغط هنا)