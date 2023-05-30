تفاصيل تمديد الهدنة فى السودان.. سيتيح فرصة لمناقشة تمديد أطول زمنيا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن تمديد الهدنة في السودان سيتيح فرصة لمناقشة تمديد أطول زمنيا، مشيرة إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتفقان على تمديد الهدنة 5 أيام.

وقالت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، في بيان لهما، "لقد حثنا كلا الطرفين على الموافقة على تمديد وقف إطلاق النار الحالي الذي سينتهي مساء الاثنين، على الرغم من عدم التقيد به بشكل كامل، لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية الفاعلة القيام بهذا العمل الحيوي ".

وغرق السودان في حالة من الفوضى بعد اندلاع القتال في منتصف أبريل بين الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو.

وأسفر القتال عن مقتل 866 مدنيا على الأقل وإصابة آلاف آخرين، بحسب نقابة أطباء السودان التي تتعقب الخسائر في صفوف المدنيين، وقالت المجموعة الطبية إن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

وحوّل النزاع العاصمة الخرطوم ومناطق حضرية أخرى إلى ساحات قتال، مما أجبر ما يقرب من 1.4 مليون شخص على الفرار من ديارهم إلى مناطق أكثر أمانًا داخل السودان أو العبور إلى البلدان المجاورة.

وفي وقت مبكر، تسابقت الحكومات الأجنبية لإجلاء دبلوماسييها ومواطنيها حيث سارع الآلاف من المقيمين الأجانب للخروج من الدولة الأفريقية، وعلى مدى أسابيع، توسطت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في محادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة جدة الساحلية السعودية.

حتى الآن، تم الإعلان عن سبع اتفاقيات لوقف إطلاق النار، تم انتهاكها جميعًا إلى حد ما.

وفي بيان يوم الأحد، أشارت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى أن الجيش واصل شن غارات جوية، بينما كانت قوات الدعم السريع لا تزال تحتل منازل المواطنين وتستولي على الممتلكات.

وقال البيان إن الوقود والمال وإمدادات المساعدات والمركبات التابعة لقافلة إنسانية سُرقت، وحدثت السرقة في كل من المناطق التي يسيطر عليها الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال آلان بوسويل من مجموعة الأزمات الدولية إن البيان المشترك كان يهدف إلى الضغط على الجانبين لتحقيق قدر أكبر من الامتثال، في وقت لا يوجد فيه بديل للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لمحادثات جدة.