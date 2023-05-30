الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد صرف مرتباب شهر يونيو 2023

صرف مرتبات
صرف مرتبات

بدأ العد التنازلي لانتهاء شهر مايو وحلول شهر يونيو الذي من المقرر فيه أن يأتي عيد الأضحي المبارك، لذا يبحث الكثير من الموظفين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل" عن مواعيد صرف راتب شهر يونيو لعام 2023.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

ويرصد "الدستور" مواعيد صرف راتب شهر يونيو لعام 2023، للموظفين بالقطاع الخاص والحكومة يوم 18 يونيو 2023 المقبل، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه وزارة المالية.

أعلنت وزارة المالية عن قرارها بصرف مرتبات شهر يونيو 2023 لجميع العاملين في الدولة قبل عيد الأضحى 2023 وذلك بأسبوع واحد، وبذلك يكون صرف المرتبات يوم 18 يونيو 2023 المقبل بدلًا من نهاية الشهر كما يحدث في الأيام العادية ولا يكون بها أعياد.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023

يكون صرف مرتبات شهر يونيو 2023 بدءً من يوم 18 يونيو، ويستمر حتى يوم 22 يونيو 2023 من الشهر المقبل، وتصرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب أيام 7 و8 و11 يونيو 2023.

صرف مرتبات شهر يونيو 2023 يوم 18 في الشهر لـ العاملين في الوزارات الأتية: "الثقافة، شؤون مجلس النواب، الاتصالات، الآثار، البيئة، النقل، القوى العاملة، الأوقاف، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، الداخلية، الصحة، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة".

"التضامن" تكشف موعد صرف معاشات شهر يونيو

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للمعلمين

- صرف مرتبات شهر يونيو 2023 يوم 18 في الشهر للعاملين في مديريات «الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل».

- صرف مرتبات يونيو 2023 يوم 19 في الشهر للهيئات الحكومية المستقلة الأتية: « الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»

- صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للعاملين في الهيئات الحكومية المستقلة والوزارات الأخرى في الأيام المحددة بدء من يوم 20 مايو الشهر الجاري، ويستمر حتى يوم 22 يونيو 2023.

أعلنت الاكثر شهرة الأضحى 2023 الأضحي المبارك اكثر شهرة الاتصالات التضامن الاجتماعي التجارة والصناعة الهجرة وشؤون المصريين

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