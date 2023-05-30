تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 فى محافظات مصر
يتأهب المواطنون في كافة أنحاء الجمهورية قبل الخروج من منازلهم لمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في محافظات مصر، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية منذ ساعات قليلة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، حيث يكون من المتوقع أن ستشهد البلاد اليوم حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية.
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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في محافظات مصر
وتستعرض “الدستور” حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 في محافظات مصر ودرجات الحرارة.
حالة الطقس اليوم الثلاثاء
يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل الحرارة بالصباح الباكر، وطقس حار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي جنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس مائل الحرارة على جميع السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.
بينما سوف يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل وطقس مائل للبرودة بأخره على كافة السواحل الشمالية، وطقس معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.
الشبورة المائية اليوم الثلاثاء
وتتكون الشبورة المائية بالصباح الباكر على عدد من الطرق المؤدية من القاهرة الكبرى وإلى القاهرة الكبرى وفي الوجه البحرى ومدن القناة وبالسواحل الشمالية ووسط سيناء.
نشاط الرياح وسقوط الأمطار اليوم الثلاثاء
وتنشط الرياح على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى وفي الوجه البحرى وبمدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وتكون على فترات متقطعة.
وتتكون أمطار خفيفة على مناطق جنوب سيناء ستكون رعدية أحيانا على كافة مناطق في جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وتكون على فترات متقطعة.
وتكون حالة البحر المتوسط من أمطار خفيفة إلى أمطار معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر لمترين، واتجاه الرياح جنوبية شرقية لرياح شمالية غربية.
بينما عن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج يكون من 1.5 متر لمترين، واتجاه الرياح تكون شمالية غربية إلى رياح شمالية شرقية.
درجات الحرارة اليوم
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر
- القاهرة العظمى 33، الصغرى 22.
- العاصمة الإدارية العظمى 34، الصغرى 22.
- 6 أكتوبر العظمى 34، الصغرى 22.
- بنهــــا العظمى 33، الصغرى 21.
- دمنهور العظمى 32، الصغرى 21.
- وادي النطرون العظمى 33، الصغرى 21.
- كفر الشيخ العظمى 32، الصغرى 20.
- المنصورة العظمى 32، الصغرى 21.
- الزقازيق العظمى 34، الصغرى 20.
- شبين الكوم العظمى 33، الصغرى 21.
- طنطا العظمى 32، الصغرى 19.
- دمياط العظمى 29، الصغرى 20.
- بورسعيد العظمى 28، الصغرى 20.
- الإسماعيلية العظمى 33، الصغرى 21.
- السويس العظمى 33، الصغرى 21.
- العريش العظمى 29، الصغرى 20.
- رفح العظمى 28، الصغرى 20.
- رأس سدر العظمى 34، الصغرى 21.
- نخل العظمى 30، الصغرى 14.
- كاترين العظمى 27، الصغرى 12.
- الطور العظمى 34، الصغرى 22.
- طابا العظمى 29، الصغرى 20.
- شرم الشيخ العظمى 35، الصغرى 24.
- الإسكندرية العظمى 28، الصغرى 19.
- العلمين الجديدة العظمى 27، الصغرى 19.
- مطروح العظمى 26، الصغرى 18.