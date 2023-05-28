نشاط الرياح وسقوط أمطار.. توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأجواء، حيث يتعرض الطقس لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، كما تتساقط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال منشور لها عبر موقع "فيسبوك"، أن الرياح تنشط أيضًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناه تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وبالتزامن مع الأجواء المتغيرة التي تشهدها البلاد، تستعرض "الدستور" توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 28 مايو:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 29 مايو:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 30 مايو:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.