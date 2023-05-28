لارتفاع الأمواج وتقلبات الطقس.. رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية لحماية المواطنين

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليماته برفع درجة الاستعداد بالشواطئ واتخاذ كافة التدابير على الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر ، للحفاظ علي سلامة المصطافين، فى إطار حرص محافظة الإسكندرية على حماية رواد الشواطئ من الغرق بناء على عدم استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شواطئ الإسكندرية رفعت الرايات الحمراء اليوم، تحذيراً للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، كما تم التشديد على رفع درجة الاستعداد لدى عمال أبراج المراقبة وتكثيف تواجد المنقذين والغطاسين، والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة.

- التشديد على الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة



وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه على مستأجري شواطئ العجمي اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة نظرًا لارتفاع الأمواج، والتشديد على منع المواطنين من التوغل داخل مياه البحر والتواجد بالمناطق الآمنة فقط للاستحمام.

وتهيب محافظة الإسكندرية برواد الشواطىء المفتوحة، الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية استعداداتها لاستقبال موسم صيف 2023، في 65 شاطئا بأنحاء المحافظة.

وأوضحت الإدارة أن عدد شواطئ الإسكندرية صيف 2023، بلغ 65 شاطئ، ينقسمون إلى 2 شاطئ مجاني والدخول بهم دون تحصيل اي رسوم و يحصل المواطن علي كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس مجانا أيضا، و6 شواطئ عامة وسعر تذكرة الدخول 5جنيهات، و 28 شاطئ من فئة الخدمة لمن يطلبها سعر تذكرة الدخول 10جنيهات، و22 شاطئ من فئة الشواطئ المميزة وسعر التذكرة 15 جنيه، وشواطئ من فئة الشواطئ السياحية سعر تذكرة الدخول 25 جنية.

رفع الراية الحمراء على الشواطئ

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