الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لارتفاع الأمواج وتقلبات الطقس.. رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية لحماية المواطنين

رفع الراية الحمراء
رفع الراية الحمراء على الشواطئ

 أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليماته برفع درجة الاستعداد بالشواطئ واتخاذ كافة التدابير على الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر ، للحفاظ علي سلامة المصطافين، فى إطار حرص محافظة الإسكندرية على حماية رواد الشواطئ من الغرق بناء على عدم استقرار الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شواطئ الإسكندرية رفعت الرايات الحمراء اليوم، تحذيراً للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، كما تم التشديد على رفع درجة الاستعداد لدى عمال أبراج المراقبة وتكثيف تواجد المنقذين والغطاسين، والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة.

- التشديد على الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة


وأكد  رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه على مستأجري شواطئ العجمي اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة نظرًا لارتفاع الأمواج، والتشديد على منع المواطنين من التوغل داخل مياه البحر والتواجد بالمناطق الآمنة فقط للاستحمام.

وتهيب محافظة الإسكندرية برواد الشواطىء المفتوحة، الالتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية استعداداتها لاستقبال موسم صيف 2023، في 65 شاطئا بأنحاء المحافظة.

وأوضحت الإدارة أن عدد شواطئ الإسكندرية صيف 2023، بلغ 65 شاطئ، ينقسمون إلى 2 شاطئ مجاني والدخول بهم دون تحصيل اي رسوم و يحصل المواطن علي كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس مجانا أيضا، و6 شواطئ عامة وسعر تذكرة الدخول 5جنيهات، و 28 شاطئ من فئة الخدمة لمن يطلبها سعر تذكرة الدخول 10جنيهات، و22 شاطئ من فئة الشواطئ المميزة وسعر التذكرة 15 جنيه، وشواطئ من فئة الشواطئ السياحية سعر تذكرة الدخول 25 جنية.

رفع الراية الحمراء على الشواطئ

IMG-20230528-WA0011
IMG-20230528-WA0011
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٨_١٢٢٠٠٥
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٨_١٢٢٠٠٥
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٨_١٢٢٠١٩
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٨_١٢٢٠١٩
شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء تواجد المنقذين والغطاسين ارتفاع الامواج الأحوال الجوية

الأكثر قراءة

الكندوز البلدى بـ330 جنيهًا.. أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق

"الداخلية" تكشف ملابسات ضبط طالب يقود برعونة في التجمع

84 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا فى الدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة

"تموين أسيوط" تضبط 1000 طن قمح محلي خلال حملات تفتيشية

سائق توك توك يروي تفاصيل إطلاق النار عليه لسرقته بالبدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى

اندلاع حريق داخل معسكر إسرائيلى قرب مستوطنة معاليه أدوميم