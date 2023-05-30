10 طلبات إحاطة بشأن مراكز الشباب على طاولة اجتماع "رياضة البرلمان" اليوم

تعقد لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، اجتماعا لها، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة بشأن إلغاء الدمج المفروض على نشاط مركز شباب كفر سنجاب تمي الأمديد، ومنشأة أدهم السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى عدم إحلال وتجديد الملاعب الخماسية وهي ملعب مركز شباب الجلايلة وملعب مركز شباب المقاطعة بالسنبلاوين- محافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة طلب عدم الانتهاء من تنفيذ وتشطيب مركز شباب كفر عزام إدارة السنبلاوين محافظة الدقهلية.

وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تركيب ماكينات الصراف الآلي بمراكز شباب إدارة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وطلب اخر بعدم وجود مركز شباب بتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم بشأن تغطية وتنجيل الملعب الترابي بمركز شباب قرية سنفا – مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية، وطلب الإحاطة المقدم بشأن عدم استكمال المشروعات المتعثرة بمحافظة الدقهلية ومن هذه المشروعات استاد بني عبيد الرياضي، بالإضافة إلى الطلب المقدم بشأن استبدال مباني مراكز الشباب القديمة والملغاة لعدم وجود ملاعب لممارسة النشاط عليها بمساحة أكبر خارج الكتلة السكنية، واخيرا الطلب المقدم بشأن خطورة التوسع في إقامة ملاعب كرة القدم الخماسية بمراكز الشباب على حساب الملاعب القانونية أو السباعية.