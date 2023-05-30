يدور في ذهن محبين كرة القدم والعشاق معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-5-2023 والقنوات الناقلة عبر محرك البحث جوجل، ومتابعة جميع المباريات في مواعيدها المحددة، وتقل عدد المباريات التي نقوم بمتابعتها يوماً بعد يوم، وذلك قبل أن ننطلق لبدء البطولات والمسابقات والمواسم الجديدة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-5-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور مباريات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

ونتابع معاً في “الدستور” مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، حيث سنشاهد مباراة الزمالك بمواجهة طلائع الجيش، وهي تكون المباراة المؤجلة من ضمن الجولة 23 في الدوري المصري الممتاز، وسيسعى فيها الملكي بالطبع للفوز بمحاولة للحاق بركب المتأهلين لدوري الأبطال بالموسم القادم، بينما سيسعى الطلائع لتحقيق نتيجة إيجابية سوف تساعده في البقاء بالدوري الممتاز.



جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 "30-5-2023"

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، عدداً من المباريات حول العالم، ومن أبرزها مباراة الزمالك وطلائع الجيش وذلك في كأس مصر.

جدول مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء

فريق نادي الزمالك ضد نادي طلائع الجيش – بتمام الساعة 8:00 مساءً – على قناة ON Time Sports 1.

جدول مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة

فريق الولايات المتحدة ضد نادي نيوزيلندا – بتمام الساعة 8:30 مساءً – على قنوات beIN Sports Premium

فريق نادي أوزبكستان ضد فريق إسرائيل – بتمام الساعة 12:00 مساءا – على قنوات beIN Sports Premium

وعلى صعيد الدوري العراقي سيلتقي فريق أربيل مع القوة الجوية من ضمن منافسات الجولة الـ31 وتكون من عمر المسابقة في ملعب "فرانسو حريري".

مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الجزائري

مولودية الجزائر × إتحاد خنشلة (6:00 مصر والسعودية) - القناة الجزائرية الثالثة

مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري العراقي

أربيل × القوة الجوية (9:30 مصر والسعودية) - القناة الرياضية العراقية.

ويلتقي فريق نادي الزمالك مع ضيفه نادي طلائع الجيش بملعب القاهرة الدولي بمباراة مؤجلة من الجولة الـ23 وذلك من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في الترتيب الدوري المصري برصيد حوالي 47 نقطة، بينما سيتواجد طلائع الجيش بالمركز الـ17 وقبل الأخير بحوالي 26 نقطة.

وتحت إطار مباريات الدوري الجزائري سيلتقي مولودية الجزائر مع نظيره الاتحاد خنشلة بالجولة الـ24 من عمر البطولة المحلية بتمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.