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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2023 الاثنين والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، اليوم الاثنين، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على إستاد "القاهرة الدولي".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ستُذاع مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، والاقتراب من حسم لقب البطولة هذا الموسم 2022-2023.

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ويخوض فريق الأهلي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من الدوري المصري.

في المقابل، يرغب فريق سيراميكا كليوباترا، تحت قيادة المدرب حلمي طولان، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويعاني فريق سيراميكا كليوباترا بشكل ملحوظ هذا الموسم، حيث يمر بسلسلة من النتائج المخيبة للآمال، لذلك يأمل في تصحيح أوضاعه أمام الأهلي والخروج أمامه بنتيجة إيجابية لاستعادة الثقة من جديد.

ترتيب الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 

ويتصدر فريق الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 55 نقطة، بينما يتواجد فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

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