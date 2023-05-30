"فى مكتب سمسار".. مروة عبدالمنعم تكشف المهن التى عملت بها قبل التمثيل

قالت الفنانة مروة عبدالمنعم، إنه عقب انفصالها عن زوجها، كثرت الشائعات في السوشيال ميديا، معقبة: "كل يوم يجوزوني حد، مرة الفنان مصطفى قمر ومرة أحد عزمي، ودي إشاعات والله".

وأضافت الفنانة مروة عبدالمنعم، خلال لقاءها بالفنان عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية الحياة: "والله العظيم أنا ما اتجوزتش غير مرة واحدة، من أبو أولادي، وانفصلنا وخلاص، ومش ناوية أتجوز تاني".

وأوضحت أنها قبل التمثيل عملت بمكتب سمسار، معقبة: "مبعتش ولا شقة"، كما أنها عملت كمندوبة مبيعات، كما أنها عملت كسكرتيرة أيضًا قبل التمثيل.

من جانبها، قالت حور ابنة الفنانة مروة عبدالمنعم، إن والدتها عندما تقرر عقابها، فهي تمنعها عن الخروج مع أصدقائها، أو أنها تأخذ منها الموبايل، لافتة إلى أن حرمانها من الموبايل يعتبر أكبر عقاب لها.