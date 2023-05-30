"اللهم اخرج كل عين حاسد حاقد".. أفضل أدعية الحسد وفك السحر

يعتبر الحسد والسحر من الأمور التي يحذرنا منها الله ورسوله، وأنهما من عمل الشيطان وأعوانه، وأنهما يؤذيان الإنسان في دينه ودنياه وآخرته، فالحسد هو تمني زوال نعمة الله عن غيره، والسحر هو استخدام الجن والشياطين لإضرار الإنسان بطرق خفية وغير معروفة.

ولأن هذه الأمور تحتاج إلى حماية من الله وتوكل عليه، فإن هناك بعض الأدعية والآيات التي تقرأ للتحصين من الحسد وفك السحر، والتي نقدمها في السطور التالية.

أفضل أدعية الحسد وفك السحر

بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلّا بالله.

يارب أبعد عنّا كل نفس ذات ضغائن، ولا تجعلنا سببًا لأحقاد النفوس، وطهر يا رحيم نفوسنا من كل شحناء أو بغض وحبب إلينا الخير لكل النّاس.

دعاء الحسد

اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم أخرج كل عين وحسد، اللهم اصرف كل داء عن الروح والجسد.

اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهَلْكت، وكل نظرة تكررت وما بركت، اللهم أخرج كل عين حاسد حاقد، وكل نفس خبيثة مبغضه لزوال النعم تمنت، اللهم أخرج كل عين قوية أو عين حارة.

أعوذ بوجه الله الكريم، وبكلمات الله التامات، اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها، وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهَلْي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظَمتك أن أُغتال من تحتي.