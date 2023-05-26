"اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم".. أفضل أدعية يوم الجمعة

الدعاء هو عبادة من أجلّ العبادات، وهو حقّ لله على عباده، وهو سلاح المؤمن في كل حال، وهو مفتاح الخيرات والبركات، وهو سبب لرضا الله ورحمته.

ومن بين أيام الأسبوع، يوم الجمعة هو يوم مختار ومفضل عند الله تعالى، فهو يوم ذكر في القرآن الكريم، ويوم شهد فيه الملائكة على خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم فيه ساعة لا يرد فيها دعاء المسلم إذا دعا بشيء خير.

فضل الدعاء يوم الجمعة

يوم الجمعة هو يوم مبارك وفاضل عند المسلمين، فهو يوم خلق فيه آدم عليه السلام، ويوم تقوم فيه الساعة، ويوم تشهد فيه الملائكة على خطبة الإمام، ويوم فيه ساعة لا يرد فيها دعاء المسلم.

لذلك، يستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء في هذا اليوم، وأن يتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وأن يستغفر من ذنوبه، وأن يسأل من فضله ورحمته. فالدعاء هو عبادة عظيمة، وسلاح قوي، وسبب لإزالة الهم والغم، ودفع البلاء والشر.

وليس هناك دعاء مخصوص ليوم الجمعة، بل يستحب أن يدعو المسلم بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وأن يستعين بأسماء الله الحسنى، وصفاته العلى، وأن يخشع قلبه ويتضرع إلى ربه.

ولكن من باب التذكير، نذكر بعض الأدعية التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يدعون بها في يوم الجمعة أو في ساعة الإجابة:

أفضل أدعية يوم الجمعة:

اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يارب العالمين.



اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلا ظلّك.

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدّم وأنت المؤخّر، لا إله إلا أنت الأول والأخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.



بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور.



سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.