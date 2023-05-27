"اللهم اغفر لى ذنبى".. أفضل أدعية فك الكرب والهم والضيق

الدعاء هو أفضل عبادة وأكرمها على الله تعالى، فهو صلة بين العبد وربه، ووسيلة للتقرب إليه والإنابة إليه في كل حال، وهو حاجة لكل مسلم في دينه ودنياه، فبه يستجلب الخيرات ويدفع الشرور، وبه يستعين على طاعة الله وصبر على بلائه.

الدعاء هو سلاح المؤمن الذي يحميه من كيد الأعداء ومكر الشيطان، وبه ينال رضا ربه ومغفرته وجنته، لذلك، أمرنا الله تعالى بالدعاء في كتابه الكريم، وأخبرنا بأنه قريب من عباده المؤمنين، يجيب دعوتهم إذا دعوه، ويغفر لهم إذا استغفروه.

كما حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الدعاء في جميع أوقاتنا وأحوالنا، وأخبرنا بفضائل الدعاء وآدابه وشروط قبوله، في هذا الموضوع سوف نتحدث عن فضل الدعاء وأهميته في حياة المسلم، وسوف نذكر بعض أدعية فك الكرب والهم.

أفضل أدعية فك الكرب والهم

لا إلَهَ إلَّا أنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللهم إنِي عبدك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.

اللهُمّ رحمتَك أرجُو، فلا تكلْنِي إلى نفسِي طرْفة عيْنٍ، وأصلِحْ لِي شأنِي كلّهُ، لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم، اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت.

اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسراه، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.